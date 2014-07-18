“土壤峰值”威胁未来全球粮食安全

韩国检方指控前总统朴槿惠及乐天会长辛东彬涉嫌受贿和行贿
路透首尔4月17日 - 韩国检方周一指控前总统朴槿惠及韩国乐天集团会长辛东彬涉嫌受贿和行贿；这是令韩国举国震动的腐败丑闻的最新进展。
路透伦敦7月16日（记者 Nigel Hunt/Sarah McFarlane） - 随着人口增长以及饮食结构发生变化，要想确保未来粮食安全需在土壤方面下工夫，但土壤退化现象日趋严重正在推高粮食价格，导致乱砍滥伐活动增多。
对石油生产达到峰值的担忧被水力压裂技术（hydraulic fracturing）带来的新资源缓解之际，土壤退化担忧正在引起关注。
“我们对全球石油资源以及可开采时间的了解，比我们对有多少土壤资源的了解要多出许多，”英国洛桑研究所可持续系统项目主任John Crawford说。
“照这样下去，到2050年时，目前用于农业生产的土壤的产出将会减少30%左右。”
粮食消费上升令农业生产活动更加密集、多度放牧以及乱砍滥伐，这将会导致土壤中的营养物质和有益微生物流失，削弱土壤保持水分的能力，以及令土壤更易被侵蚀。
这些因素，再加上气候变化的影响，可最终导致土壤沙化。
联合国粮农组织（FAO）曾估计，25%的农业用地严重退化，另有8%的农业用地中度退化。
Crawford称，土壤退化理论上会导致更多的土地被用来进行农业生产，这会重创抑制气候变化的努力，因为将林地转化为耕地会令温室气体排放量明显增多。
“如果继续这样对待土壤，到2050年时，我们不得不将地球表面的70%左右（目前为40%左右）变成农业，以满足粮食需求，”Crawford说。
这部分是因为未来需养活更多人。联合国曾预计，到2050年全球人口将达到96亿，去年全球人口为72亿。
另外，新兴国家日益接受西方的饮食习惯，包括消费更多的肉，这将会进一步增加农业资源的压力。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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