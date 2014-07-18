“土壤峰值”威胁未来全球粮食安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦7月16日 - 随着人口增长以及饮食结构发生变化，要想确保未来粮食安全需在土壤方面下工夫，但土壤退化现象日趋严重正在推高粮食价格，导致乱砍滥伐活动增多。

对石油生产达到峰值的担忧被水力压裂技术（hydraulic fracturing）带来的新资源缓解之际，土壤退化担忧正在引起关注。

“我们对全球石油资源以及可开采时间的了解，比我们对有多少土壤资源的了解要多出许多，”英国洛桑研究所可持续系统项目主任John Crawford说。

“照这样下去，到2050年时，目前用于农业生产的土壤的产出将会减少30%左右。”

粮食消费上升令农业生产活动更加密集、多度放牧以及乱砍滥伐，这将会导致土壤中的营养物质和有益微生物流失，削弱土壤保持水分的能力，以及令土壤更易被侵蚀。

这些因素，再加上气候变化的影响，可最终导致土壤沙化。

联合国粮农组织（FAO）曾估计，25%的农业用地严重退化，另有8%的农业用地中度退化。

Crawford称，土壤退化理论上会导致更多的土地被用来进行农业生产，这会重创抑制气候变化的努力，因为将林地转化为耕地会令温室气体排放量明显增多。

“如果继续这样对待土壤，到2050年时，我们不得不将地球表面的70%左右（目前为40%左右）变成农业，以满足粮食需求，”Crawford说。

这部分是因为未来需养活更多人。联合国曾预计，到2050年全球人口将达到96亿，去年全球人口为72亿。