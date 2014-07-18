“土壤峰值”威胁未来全球粮食安全

标题新闻：朝鲜官员称将继续定期试射导弹，美国因此进行的任何军事行动都会挑起“全面战争”- BBC
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(本文由路透中文网编译提供)
路透伦敦7月16日 - 随着人口增长以及饮食结构发生变化，要想确保未来粮食安全需在土壤方面下工夫，但土壤退化现象日趋严重正在推高粮食价格，导致乱砍滥伐活动增多。
对石油生产达到峰值的担忧被水力压裂技术（hydraulic fracturing）带来的新资源缓解之际，土壤退化担忧正在引起关注。
“我们对全球石油资源以及可开采时间的了解，比我们对有多少土壤资源的了解要多出许多，”英国洛桑研究所可持续系统项目主任John Crawford说。
“照这样下去，到2050年时，目前用于农业生产的土壤的产出将会减少30%左右。”
粮食消费上升令农业生产活动更加密集、多度放牧以及乱砍滥伐，这将会导致土壤中的营养物质和有益微生物流失，削弱土壤保持水分的能力，以及令土壤更易被侵蚀。
这些因素，再加上气候变化的影响，可最终导致土壤沙化。
联合国粮农组织（FAO）曾估计，25%的农业用地严重退化，另有8%的农业用地中度退化。
Crawford称，土壤退化理论上会导致更多的土地被用来进行农业生产，这会重创抑制气候变化的努力，因为将林地转化为耕地会令温室气体排放量明显增多。
“如果继续这样对待土壤，到2050年时，我们不得不将地球表面的70%左右（目前为40%左右）变成农业，以满足粮食需求，”Crawford说。
这部分是因为未来需养活更多人。联合国曾预计，到2050年全球人口将达到96亿，去年全球人口为72亿。
另外，新兴国家日益接受西方的饮食习惯，包括消费更多的肉，这将会进一步增加农业资源的压力。（完）
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路透4月17日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 4月 266 40 258.4 18 * 5月 248.2 34 249 4 * 6月 234.4 46 234.7 10 * 7月 225.9 273 226 67 * 8月 221 505 221.6 65 * 9月 216.5 4,129 217.6 711 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完) (编译