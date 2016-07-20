中国劳动力短缺和利润下滑构成挑战--渣打珠三角制造业调查

路透香港7月20日 - 渣打银行周三称，持续的劳动力短缺、利润下滑、及订单疲弱，对中国制造业构成巨大挑战，若不追加更多的刺激措施，中国政府的经济增长目标将面临失守风险。

渣打银行在2月和3月对290家在中国珠三角地区经营业务的台港制造业者进行了调查。

80%的受访企业预计，尽管中国经济增长放缓，今年劳动力短缺的情况至少与去年一样，而今年的工资水平料将上涨7.7%。

工资平均占到受访企业总成本的20%，受访企业预计今年的利润平均料下降6.1%，去年平均预估下滑0.4%。

“成本高企、订单疲弱、利润下滑以及普遍弥漫的悲观情绪，对于已过度杠杆的中国企业而言，意味着未来的日子更艰难，最多只能维持L型复苏，”渣打称。

渣打表示，在这样的形势下，如果不出台更多刺激措施，中国政府未来五年经济增速超6.5%的目标看来难度很高。

中国的适龄劳动人口自2012年以来一直在下降，并可能在未来数十年保持下降态势，即使政府放宽了生育政策。(完)