中国劳动力短缺和利润下滑构成挑战--渣打珠三角制造业调查

中国国务院称将完善电信市场准入制度 开放民间资本进入基础电信领域
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透香港7月20日 - 渣打银行周三称，持续的劳动力短缺、利润下滑、及订单疲弱，对中国制造业构成巨大挑战，若不追加更多的刺激措施，中国政府的经济增长目标将面临失守风险。
渣打银行在2月和3月对290家在中国珠三角地区经营业务的台港制造业者进行了调查。
80%的受访企业预计，尽管中国经济增长放缓，今年劳动力短缺的情况至少与去年一样，而今年的工资水平料将上涨7.7%。
工资平均占到受访企业总成本的20%，受访企业预计今年的利润平均料下降6.1%，去年平均预估下滑0.4%。
“成本高企、订单疲弱、利润下滑以及普遍弥漫的悲观情绪，对于已过度杠杆的中国企业而言，意味着未来的日子更艰难，最多只能维持L型复苏，”渣打称。
渣打表示，在这样的形势下，如果不出台更多刺激措施，中国政府未来五年经济增速超6.5%的目标看来难度很高。
中国的适龄劳动人口自2012年以来一直在下降，并可能在未来数十年保持下降态势，即使政府放宽了生育政策。(完)
(编译 王琛；审校 蔡美珍)
路透北京1月16日 - 据新华社报导，中国国务院近日印发促进移动互联网健康有序发展的意见称，将引导多元化投融资市场发展，积极稳妥推进电信市场开放，推动形成多种资本成分和各类市场主体优势互补、相互竞争；开放民间资本进入基础电信领域竞争性业务。
路透北京1月16日 - 中国股市沪综指周一连续第五日收跌，因IPO提速对大盘形成冲击，今日沪综指尾市一度重挫2.2%至三个月新低，但随后金融权重股获拉抬助大盘缩减跌幅，盘中多数股票仍下跌，中小盘股抛压依然较重。市场对融资压力的担忧不断加剧，料后市大盘将继续震荡寻底。
路透北京1月16日 - 两位消息人士周一透露，中国证监会主席刘士余上周六(14日)召集部分机构座谈，听取市场人士对IPO(首次公开发行)、再融资、壳资源和新三板等问题的意见和建议。近期，中国证券市场新股发行速度明显加快，股指出现连续下跌，引发市场热议。