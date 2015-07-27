Pearson称与意大利Agnelli家族洽售经济学人杂志五成股权

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透伦敦/米兰7月25日 - 英国Pearson(PSON.L)正与意大利Agnelli家族洽谈出售其在经济学人杂志所持有的50%股权。后者为该杂志的另一大股东，且证实有意增持股权。
Pearson本周甫同意将金融时报售予日本媒体集团日经新闻，以专注于教育业务。
“Pearson证实其与经济学人集团董事会及董事，就可能出售在该集团所持的50%股权进行讨论，”该公司周六在声明稿中表示。
“目前还不确定讨论的过程是否会导致一场交易。”
Pearson并未点名可能的买家。
熟知此事的人士表示，持有其他五成股权的各家族、员工及前员工正在与Pearson进行磋商，但需要筹资来支应该交易。
意大利控股公司Exor(EXOR.MI)在周六稍晚表示，正就提高股权进行谈判。根据其网站，其目前持股4.72%。Exor为Agnelli家族的投资公司，并且是菲亚特克莱克莱斯勒(FCHA.MI)的大股东。
其在声明稿中表示，对经济学人集团的任何投资都将是少数持股，且不一定会达成协议。
经济学人的其他股东还有Cadbury、Rothschild及Schroder家族。
这些股东的投票权要大过于只持有B股的Pearson。
一分析师周五对路透表示，所有权易主将需要A股股东的同意。
这还需要董事的同意，这些董事身负保留公司所有权独立性及编辑独立性的重责大任。
产业银行人士表示，这些家族不太可能支持Pearson将股权卖给第三方。
Bernstein分析师Claudio Aspesi预估，以其净利4,600万英镑乘上15倍，该股权价值3-4亿英镑。
熟知情况的消息人士周六表示，该交易可能要数周才会达成。(完)
(编译 戴素萍 审校 张明钧)
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路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
(更正：原译文表格中的“平均值”与“中值”写反。同时将内文第二段和第四段内的股指涨跌幅度更新为按1月20日收盘价计算，使之与表格内数据一致)
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