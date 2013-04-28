黄金等大宗商品暴跌情形或将持续发生--专家

路透北京4月28日 - 北京大学国家发展研究院名誉院长、原世界银行高级副行长林毅夫表示，全球低利率的环境鼓励金融机构短期投资，形成投资风险大、平均回报率低的新常态，在此之下，类似近期黄金暴跌的情形可能持续发生。

搜狐财经援引林毅夫周六在北京一论坛的演讲称，近期国际黄金大跌是金融机构短期投资获利。国际金价在几日之内跌去15%。低至1,321美元。

他认为，为应对高负债，日本等发达国家推行宽松货币政策，并有可能长期化。在巨大流动性下，有大量资金流入股票市场，例如美国的道琼斯工业指数.DJI已超2008年水平，但实体经济却不如2008年，这就代表着股票市场存在比2008年更大的泡沫，市场对消息反应剧烈。

“股票市场的投资风险非常大、平均回报率非常低，这叫新常态，而且这种新常态可能长期化。”林毅夫称，大量资金也涌入大宗商品市场，类似近期黄金暴跌的情形可能持续发生。

此外，他表示相信中国应该还是会保持比较快速的增长。中国政府财政状况良好，且作为一个发展中国家，中国还有很大的产业升级空间，基础设施建设也需要完善，存在很多投资机构。他曾表示，中国若能完成一系列需要解决的挑战，那么是具备保持经济年增长8%的潜力的。(完)

(发稿 宿泱韫; 审校 张喜良)

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