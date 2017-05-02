企业并购：加拿大Pembina将以71亿美元收购规模较小的同业Veresen

路透5月1日 - 加拿大Pembina Pipeline周一表示，该公司将以97亿加元(71亿美元)股票加现金方式收购规模较小的同业Veresen Inc。这是管道行业最新一笔并购交易，该行业在面对大宗商品价格疲弱而成本高昂的情况下持续进行整固。

合并后的企业市值将达227亿加元，这将让市值排名第三的Pembina进一步甩开规模较小的竞争对手，更加靠近排名前二的两家公司：即市值914亿加元的安桥(Enbridge)和547亿加元的TransCanada Corp。

National Bank of Canada分析师Patrick Kenny称，新公司将能更好地为Veresen规模较大的增长项目提供资金，例如价值75亿美元的Jordan Cove液化天然气项目、以及80-100亿加元的Alliance孪生管道。

这笔交易还可以让Pembina使用Veresen的天然气管线和加工基础设施，强化其在加拿大西部沉积盆地地区的市场地位。该地区也是Montney等主要天然气业者的所在地。

两家公司称，这一报价较Veresen上交易日收盘价溢价22.5%。Pembina股价收低3.3%报42.05加元。Veresen股价跳涨逾19%至18.13加元。

合并后公司的管线输送能力将达到每日约300万桶油当量。

Pembina称其将支付最多约15.2亿加元现金和9,950万股股票。(完) (编译 许娜/李爽；审校 陈宗琦/徐文焰)