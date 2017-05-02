企业并购：加拿大Pembina将以71亿美元收购规模较小的同业Veresen

台湾股市：连续第三日上涨，电子及金融股跳涨
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
路透5月1日 - 加拿大Pembina Pipeline周一表示，该公司将以97亿加元(71亿美元)股票加现金方式收购规模较小的同业Veresen Inc。这是管道行业最新一笔并购交易，该行业在面对大宗商品价格疲弱而成本高昂的情况下持续进行整固。
合并后的企业市值将达227亿加元，这将让市值排名第三的Pembina进一步甩开规模较小的竞争对手，更加靠近排名前二的两家公司：即市值914亿加元的安桥(Enbridge)和547亿加元的TransCanada Corp。
National Bank of Canada分析师Patrick Kenny称，新公司将能更好地为Veresen规模较大的增长项目提供资金，例如价值75亿美元的Jordan Cove液化天然气项目、以及80-100亿加元的Alliance孪生管道。
这笔交易还可以让Pembina使用Veresen的天然气管线和加工基础设施，强化其在加拿大西部沉积盆地地区的市场地位。该地区也是Montney等主要天然气业者的所在地。
两家公司称，这一报价较Veresen上交易日收盘价溢价22.5%。Pembina股价收低3.3%报42.05加元。Veresen股价跳涨逾19%至18.13加元。
合并后公司的管线输送能力将达到每日约300万桶油当量。
Pembina称其将支付最多约15.2亿加元现金和9,950万股股票。(完) (编译 许娜/李爽；审校 陈宗琦/徐文焰)
据当地媒体报导，这两家公司旗下的寿险业务及本地其他竞争对手今年头四个月汇率损失总计837亿台币(28亿美元)，因台币上涨损及这些公司的海外投资组合。
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路透上海5月24日 - 路透根据中国外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民 币汇率指数周三较上日微升0.03%至92.16；SDR篮子指数微升至93.4，BIS篮子指数微升至93 .14。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌2.81%，SDR篮子指数跌2.20%，BIS指数跌3.22% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8758 -97 欧元 7.7104 211 日圆 6.1654 293 港元 0.8829 -10.1 英镑 8.