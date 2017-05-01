加拿大股市：受Pembina，资源股和Home Capital下跌拖累收低

芝加哥期市：CBOT小麦收跌，因美国作物生长优良率好于预期
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透多伦多5月1日 - 加拿大股市主要股指周一微幅下滑，部份因为Pembina Pipeline Corp因收购消息下跌，以及矿业股普遍走低。
加拿大管道运营公司Pembina以97亿加元现金加股票收购同业Veresen Inc，其股价下挫3.3%，Veresen则暴涨19%。
总体能源股回落0.2%。
权重的金融股几无变动，加拿大五大银行股微幅上涨，但被Home Capital Group Inc再次暴跌所抵销。Home Capital Group是加拿大最大的非银行按揭贷款公司，该股暴跌13.4%，因更多储户提走在该公司的存款。
多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌10.5点，或0.07%，报15,575.63点。10大类股中有四种收低。
包括贵金属和基本金属矿商和化肥企业的原材料股收跌1.4%。(完) (编译 利棣儿；审校 李军)
路透芝加哥5月23日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)7月小麦期货周二收跌4-3/4美分，报每蒲式耳4.29-1/2美元，因技术性卖盘和美国冬麦生长优良率好于预期。
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透纽约5月23日 - 美元周二从近期的低位回升，因交易员押注美国将于6月升息，市场等待将于周三发布的美国联邦储备理事会(FED/美联储)5月初会议的会议记录。