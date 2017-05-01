加拿大股市：受Pembina，资源股和Home Capital下跌拖累收低

路透多伦多5月1日 - 加拿大股市主要股指周一微幅下滑，部份因为Pembina Pipeline Corp因收购消息下跌，以及矿业股普遍走低。

加拿大管道运营公司Pembina以97亿加元现金加股票收购同业Veresen Inc，其股价下挫3.3%，Veresen则暴涨19%。

总体能源股回落0.2%。

权重的金融股几无变动，加拿大五大银行股微幅上涨，但被Home Capital Group Inc再次暴跌所抵销。Home Capital Group是加拿大最大的非银行按揭贷款公司，该股暴跌13.4%，因更多储户提走在该公司的存款。

多伦多证交所S&P/TSX综合指数收跌10.5点，或0.07%，报15,575.63点。10大类股中有四种收低。