墨西哥国有石油公司提议与美国展开历史性原油互换合作

日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产与昭和壳牌石油因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
路透墨西哥市1月8日 - 墨西哥国有石油公司Pemex周四表示，已向美国提出石油互换提议；多年来墨西哥石油自给自足，此举可能促成墨西哥首次持续性由美国进口原油。
Pemex在新闻稿表示，已研拟一套计划，将进口轻质原油及凝析油多达每日10万桶，在国内炼厂与墨西哥的重质原油调和。
Pemex指出，根据这项提议，墨西哥将提供美国较重质的墨西哥原油，供美国炼厂加工；并且使用美国进口原油，提高墨西哥本地汽油及柴油产量。
Pemex一名主管表示，石油互换计划最快今年第一季就可展开。
虽然墨西哥官员去年数度暗示准备好进口原油，但周四的消息是首次官方证实正在寻求正式的互换。
如果获批，这项进口可能成为美墨能源关系的转折点。
墨西哥名列全球第10大原油生产国。到目前为止，墨国向来侧重于把多数原油出口，不过其汽油大多数已来自进口。
Pemex表示，上述提案并不代表墨西哥将增加对美国输出石油。该提案尚待与美国政府协商。
墨西哥政府2013年实施能源改革，终结了Pemex在油气生产及探勘权长达75年的垄断地位，很快将面临外国对手的强力竞争。
Pemex去年产量下滑至记录最低水准。该公司说石油互换将有助于旗下Salamanca、Tula和Salina Cruz的炼厂加工作业，也有助于公司减少运输成本。(完)
(编译/审校 蔡美珍/李婷仪/朱晓军)
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