美国商务部长罗斯称美国亟欲加强与日本的贸易关系

美股上涨 特朗普预算案公布后市场松了口气
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
路透东京4月18日 - 美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)周二与日本官员会面后表示，美国亟欲加强与日本间的贸易关系。
当被问及可能签订自由贸易协定时，罗斯向记者表示，“目前要谈论将采取什么样的措施有点为时过早，但我们的确急于想加强与日本的贸易关系，并以协议的形式来这么做。”
他并称，“我们在为继续谈判确立整体议题以及参考框架方面取得了良好进展。”
日本经济产业大臣世耕弘成在会后也对记者表示，他与罗斯“进行了详尽、坦率以及务实的磋商。”
此外，美国副总统彭斯周二将与日本副首相暨财务大臣麻生太郎于东京展开会谈，美方希望能开启美国制造商品在日本的大门，同时吸引日本投资美国的基础设施项目。(完)
(编译 张明钧/李春喜; 审校 张涛/李爽)
路透5月23日 - 美国股市周二上涨，在美国总统特朗普的预算计划公布后，投资者松了口气，但汽车零部件股表现不佳拖累非必需消费品类股下跌，抑制了股市涨幅。
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路透纽约/伦敦5月23日 - 金价周二走低，因美元从六个半月低位反弹，投资者未受英国发生自杀式炸弹袭击后，政治风险加剧的影响。