焦点：美国副总统彭斯开启日本之行 寻求加强双方贸易联系

路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯与日本的会谈周二拉开序幕，白宫希望为美国商品打开大门，并吸引日本提供基础设施投资；而在朝鲜紧张局势升温之际，彭斯试图安抚美国关键盟友。

彭斯先与日本首相安倍晋三共进工作午餐，随后与日本副首相兼财务大臣麻生太郎展开经济会谈。彭斯表示，希望与麻生太郎建立进一步对话的框架。

稍早，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)会见了日本经济产业大臣世耕弘成。罗斯对记者表示，美国渴望通过双边协议加强与日本的贸易联系。外界认为罗斯在贸易方面的立场更加强硬。

彭斯表示，美日同盟是地区安全的“基石”。到访日本之前，彭斯访问了韩国，并造访了朝韩之间的非军事区。

彭斯为期10天的亚洲之行，任务在于强调美国总统特朗普有意促进美国对此区域的贸易，即便特朗普在上任后不久便宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。

TPP的倡导者称，该协议本能够为美国出口商品打开市场。美国企业团体支持这项协议，但工会反对，称这会损及美国工人。TPP是美国前总统奥巴马积极推动的，并得到安倍支持。

特朗普以“美国优先”为竞选纲领赢得总统大选，他承诺将为美国制造业创造更多就业机会，并缩减美国与日本等国的庞大贸易逆差。

特朗普还承诺将重新协商地区性贸易协定，转而关注双边协议。日本政府对双边贸易协定态度谨慎，担心这会增加开放农业等政治上较敏感市场的压力。

当被问及自由贸易协定的可能性时，罗斯表示，“目前讨论将采取何种架构为时尚早，但我们肯定要加强与日本的贸易关系，并以协议的方式加以实现。”

**贸易失衡**

美国财政部称，去年日本对美国的贸易顺差达到690亿美元，并对“持续”失衡感到担忧。

日本官员则辩称，日本在美国的贸易逆差中所占比例比以前明显缩减，而中国的的份额则大幅上升。

特朗普抱怨日本人为压低日圆汇率，但财政部的报告并未将日本列为汇率操纵国。周二的会谈预计不会涉及汇率问题。

彭斯周二稍早在首尔表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。

韩国汽车产业协会对这样的评估感到忧虑，两国间的自贸协定取消了汽车贸易关税。

特朗普和安倍在2月就彭斯和麻生举行经济对话达成一致。双方预计会就原则问题达成一致，接下来的细节性问题留给后续的部长级磋商。

“很明显，首次高层会谈将不会在任何方面达成决议，但我认为将来会有良好进展，”罗斯表示。

麻生太郎在会谈前对记者称，不会与彭斯就任何双边自贸协议进行商讨。罗斯表示，周二的会谈将不会涉及自贸协议，但或许最终将导向此类谈判。

**希望吸引外资**

特朗普政府希望吸引更多外商直接投资，希望能利用1万亿美元的基建计划吸引到外资。

彭斯本周还将访问印尼和澳洲，他会把这一信息传递给当地商界。罗斯表示，虽然预计日本不会很快宣布什么协议，但白宫希望彭斯周末到访澳洲时能达成“几项”投资协议。

彭斯在亚洲之行的每一站都计划会见企业领袖，希望打消企业顾虑，让他们相信在美国做生意是值得的。(完)