焦点：美国副总统彭斯开启日本之行 寻求加强双方贸易联系

综述：英国警方确认曼彻斯特爆炸案嫌疑人身份 威胁级别上调至“紧急”
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯与日本的会谈周二拉开序幕，白宫希望为美国商品打开大门，并吸引日本提供基础设施投资；而在朝鲜紧张局势升温之际，彭斯试图安抚美国关键盟友。
彭斯先与日本首相安倍晋三共进工作午餐，随后与日本副首相兼财务大臣麻生太郎展开经济会谈。彭斯表示，希望与麻生太郎建立进一步对话的框架。
稍早，美国商务部长罗斯(Wilbur Ross)会见了日本经济产业大臣世耕弘成。罗斯对记者表示，美国渴望通过双边协议加强与日本的贸易联系。外界认为罗斯在贸易方面的立场更加强硬。
彭斯表示，美日同盟是地区安全的“基石”。到访日本之前，彭斯访问了韩国，并造访了朝韩之间的非军事区。
彭斯为期10天的亚洲之行，任务在于强调美国总统特朗普有意促进美国对此区域的贸易，即便特朗普在上任后不久便宣布退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)。
TPP的倡导者称，该协议本能够为美国出口商品打开市场。美国企业团体支持这项协议，但工会反对，称这会损及美国工人。TPP是美国前总统奥巴马积极推动的，并得到安倍支持。
特朗普以“美国优先”为竞选纲领赢得总统大选，他承诺将为美国制造业创造更多就业机会，并缩减美国与日本等国的庞大贸易逆差。
特朗普还承诺将重新协商地区性贸易协定，转而关注双边协议。日本政府对双边贸易协定态度谨慎，担心这会增加开放农业等政治上较敏感市场的压力。
当被问及自由贸易协定的可能性时，罗斯表示，“目前讨论将采取何种架构为时尚早，但我们肯定要加强与日本的贸易关系，并以协议的方式加以实现。”
**贸易失衡**
美国财政部称，去年日本对美国的贸易顺差达到690亿美元，并对“持续”失衡感到担忧。
日本官员则辩称，日本在美国的贸易逆差中所占比例比以前明显缩减，而中国的的份额则大幅上升。
特朗普抱怨日本人为压低日圆汇率，但财政部的报告并未将日本列为汇率操纵国。周二的会谈预计不会涉及汇率问题。
彭斯周二稍早在首尔表示，特朗普政府将检讨和调整美韩两国间持续了五年的自由贸易协定。
韩国汽车产业协会对这样的评估感到忧虑，两国间的自贸协定取消了汽车贸易关税。
特朗普和安倍在2月就彭斯和麻生举行经济对话达成一致。双方预计会就原则问题达成一致，接下来的细节性问题留给后续的部长级磋商。
“很明显，首次高层会谈将不会在任何方面达成决议，但我认为将来会有良好进展，”罗斯表示。
麻生太郎在会谈前对记者称，不会与彭斯就任何双边自贸协议进行商讨。罗斯表示，周二的会谈将不会涉及自贸协议，但或许最终将导向此类谈判。
**希望吸引外资**
特朗普政府希望吸引更多外商直接投资，希望能利用1万亿美元的基建计划吸引到外资。
彭斯本周还将访问印尼和澳洲，他会把这一信息传递给当地商界。罗斯表示，虽然预计日本不会很快宣布什么协议，但白宫希望彭斯周末到访澳洲时能达成“几项”投资协议。
彭斯在亚洲之行的每一站都计划会见企业领袖，希望打消企业顾虑，让他们相信在美国做生意是值得的。(完)
(编译 杜明霞/张荻/王兴亚；审校 张明钧/高琦/王洋)
路透曼彻斯特5月23日 - 英国警方周二确认了曼彻斯特演唱会自杀炸弹袭击者的身份。有22人在此事件中丧生，其中包括儿童。警方表示，正在试图确定此人是单独行动还是另有同伙。
英国警方表示，周一晚上美国歌手Ariana Grande在曼彻斯特的演唱会结束时发生爆炸，是由一名男子实施自杀式袭击导致，造成22人死亡，包括一些儿童。
路透东京/新加坡5月23日 - 英国发生自杀炸弹攻击造成至少22人死亡之后，从美国到日本及新加坡等地都正考虑在重要的剧院及体育活动事件上加强安全管制。