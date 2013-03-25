博客：中国优雅“第一夫人”引网民热议

记者 白宾

面带微笑、身着黑色风衣、拎着不带品牌标识的优雅手提包，中国新的“第一夫人”彭丽媛周五走进国际聚光灯下，并迅速成为国内网民热议对象。

中国国家主席习近平当选以来首次海外访问的第一站选择了莫斯科，在莫斯科机场走下飞机的一刻，彭丽媛的优雅亮相以及对丈夫的体贴，立即引发中国微博用户的喜爱。

“太美了！彭丽媛真是太美了！如此镇静，如此从容，”一位新浪微博用户写道。

“谁会不爱这样一名女性并疯狂的喜欢她呢？”另一位用户写道。

在淘宝上，有卖家也迅速推出与彭丽媛所穿样式相同的风衣，并标榜称与“第一夫人彭丽媛同款”。

还有人则猜测她所持手提包及脚上鞋子的品牌。

“她的鞋子很经典，谁给她设计的手提包呢？”另一位微博用户写道。

在中国，彭丽媛以演唱出名，并且多年以来她的知名度要超过她的丈夫。

了解彭丽媛的人称，她为人活泼且易于相处。但2008年习近平成为国家副主席之后，彭丽媛淡出公众视野。

中国政府在努力改善海外形象，在习近平访问俄罗斯、坦桑尼亚、南非及刚果共和国的一周行程中，彭丽媛也料将参与关于她个人的活动。

因提倡慈善事业，最明显的是关注艾滋孤儿，彭丽媛赢得广泛赞誉。在本次随同丈夫海外访问期间，她也可能参观与此相关的慈善组织。

与西方那些以亲吻婴儿赢得选票的政客不同，中国共产党一直努力使高层领导人避免显得过于常人化，以至于对很多人来说，这些领导人的出生日期以及子女姓名都成为国家机密。

习近平与彭丽媛则不同，他们的浪漫史已成为官方媒体热衷报道的对象。

彭丽媛2007年在接受一家官方杂志采访时表示：“近平回到家中，我从没有意识过是什么领导来了，他在我眼中，只是我的丈夫！”