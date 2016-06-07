独家：上海鹏欣集团考虑收购巴西银行业者BI&P--消息

路透圣保罗6月7日 - 三名直接知情人士表示，上海鹏欣集团正洽谈收购巴西中型银行Banco Indusval & Partners SA(BI&P)(IDVL4.SA)的控制股权，因鹏欣集团打算在巴西这个拉丁美洲最大经济体拓展大宗商品以外事业。

两名消息人士称，鹏欣及BI&P伙伴的代表已经讨论了多种合作方案。BI&P以专精于农业贷款而闻名。消息人士在论及此事时要求匿名。

三名消息人士近日称，谈判仍在初期阶段，或许不会达成交易。

鹏欣于4月以2亿美元收购谷物加工商Fiagril Participações SA的控股权之后，对于在巴西寻求收购金融、物流及大宗商品企业的热度升高。消息人士近期向路透表示，鹏欣集团最多可能花费30亿美元收购巴西标的。

BI&P及鹏欣均未回应置评请求。

一名消息人士称，鹏欣尚未聘请投资银行担任BI&P交易的顾问，并称该公司内部处理并购的小组正寻找并购标的。

据与Fiagril的交易条款，鹏欣同意提供信贷给这家谷物交易商及加工商。两名消息人士称，若能在巴西收购一家了解农产品市场及客户的银行，可望有助于鹏欣达成收购其他农业领域标的的目标。

中国企业对于巴西中小银行兴致下滑，因违约不断升高、而且两年来的经济衰退使其资本缓冲遭到侵蚀。虽然数家大型中国银行业者近几年已在巴西落户，但在法务及帐务问题层出不穷的情况下，投资报酬不如预期。

两名消息人士称，鹏欣在收购银行上面小心翼翼，因此前有多个报导指出，中国业者对巴西金融公司的收购面临着法务及监管障碍。

中国建设银行(601939.SS)两年前收购了Banco Industrial & Comercial SA，之后将之更名为CCB Brasil，目前正为CCB Brasil注资2.17亿美元，但仍苦于备抵坏帐飙升。

一名消息人士称，BI&P执行长、且为该行第五大股东的Jair Ribeiro，近几个月在中国及巴西已和鹏欣代表至少见面两次。Ribeiro并未回应要求置评的电子邮件。(完)