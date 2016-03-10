美国匹兹堡东部发生枪击事件 多人受伤--报导

路透3月10日 - 美国媒体报导称，匹兹堡东部地区周三发生枪击事件，多人受伤，当地警方及医护人员正在采取措施应对。

据当地新闻网站WTEA.com报导，匹兹堡以东大约八英里处的Wilkinsburg晚上10点左右发生枪击事件，有多达八人遭到枪击。

当地的几位记者在Twitter上发布了现场救护车和警车的照片。

路透没有立即联系到警方置评。（完）