美国匹兹堡东部发生枪击事件 多人受伤--报导

韩国法院驳回检方拘捕李在镕的请求 称目前无此必要
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透3月10日 - 美国媒体报导称，匹兹堡东部地区周三发生枪击事件，多人受伤，当地警方及医护人员正在采取措施应对。
据当地新闻网站WTEA.com报导，匹兹堡以东大约八英里处的Wilkinsburg晚上10点左右发生枪击事件，有多达八人遭到枪击。
当地的几位记者在Twitter上发布了现场救护车和警车的照片。
路透没有立即联系到警方置评。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
韩国中央地区法院在凌晨做出此项裁决，李在镕将得以返回家中，这对三星集团而言可谓如释重负。自2014年李健熙因心脏病发作退隐之后，其子李在镕就一直是这家韩国最大财阀的实际领导人。
路透伦敦1月18日 - 欧洲-地中海地震中心(EMSC)表示，意大利中部周三发生5.4级地震。 该中心在其网站上称，震中在罗马东北111公里处，震源深度10公里。（完） (编译 高琦 审校 白云)
路透伦敦1月18日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯表示，在首相特雷莎·梅公布了退欧谈判概要后，政府已经收到来自布鲁塞尔方面的正面回应。