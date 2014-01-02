专家称中国养老金隐性债务规模估计大于20万亿

中国社科院专家郑秉文推测，截至2012年底，中国养老金备付能力仅为154%，只够支付一年半，据此判断中国养老金隐性债务的规模肯定大于20万亿。针对如此大规模的养老金隐性债务，郑秉文认为，要冷静分析客观对待，如在中国养老基金规模中，有相当的财政补贴，而美国等国家没有任何财政补贴。图为2013年10月17日北京一社区内正在健身的退休老人。路透