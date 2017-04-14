中国从今年1月1日起对退休人员人均基本养老金提高5.5%--人社部

吉利汽车称不排除寻求与宝腾、路特斯潜在合作的可能性
路透香港5月24日 - 中国民营汽车生产商--吉利汽车周三称，不排除寻求与宝腾(PROTON Holdings Bhd)及/或路特斯(Lotus)潜在合作机会的可能性。
路透北京4月14日 - 中国人力资源和社会保障部周五发布通知称，从2017年1月1日起，对企业和机关事业单位退休人员提高基本养老金水平，总体调整水平为2016年退休人员月人均基本养老金的5.5%左右。
这是中国继2016年顺利实施首次统一调整企业和机关事业单位退休人员基本养老金以来，再次同步安排适当提高企业和机关事业单位退休人员养老金水平，进一步体现机关事业单位和企业养老保险制度的“并轨”。人社部预计共将惠及1亿多退休人员。
人社部官网刊登的通知称，今年按5.5%左右调整退休人员待遇，不仅要考虑居民消费价格指数上涨和职工工资增长情况，还要考虑基金支付能力和财政承受能力；不仅要考虑广大退休人员当前切身利益，也要考虑养老保险制度长期可持续发展和广大退休人员的长远权益保障。
“我国经济发展已由改革开放后持续30多年的高速发展期步入了中高速发展的‘新常态’，职工平均工资水平增速和居民消费价格指数涨幅放缓；同时人口老龄化加速发展、养老负担越来越重，养老保险基金收支压力不断增大，确需统筹考虑各方面因素，合理确定调整水平。”人社部称。
中国2016年将人均基本养老金提高6.5%左右。根据中国国家统计局数据，截至去年底，中国60周岁及以上人口占比16.7%。（完）
(发稿 沈燕; 审校 杨淑祯)
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