中国到2050年或将面临巨额养老金缺口

本月出版的《中国国家资产负债表研究》指出中国城镇养老金体系到2050年很可能积累巨大缺口。该书由德意志银行大中华区首席经济学家马骏等人完成。作者认为2050年养老金累计缺口的现值将相当于2011年GDP的83%。中国2011年GDP为47.16万亿元。路透