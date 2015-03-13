中国证监会将完善养老金发展和投资运营相关制度

路透北京3月13日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，对养老保险基金将把部分资金投资到股市，证监会持支持和欢迎态度，证监会将积极配合有关部门完善养老金发展和投资运营相关制度，促进养老金的专业化、市场化投资运营。

张晓军介绍称，按照现行规定，基本养老保险基金只能存银行和购买国债，投资渠道狭窄，保值增值压力很大，改革养老金投资运营模式已经迫在眉睫。资本市场可以为养老金提供一个信息公开、产品丰富、交易便捷、运作高效的投资场所，促进养老金保值增值。

此外针对近日有关报导称证监会正在考虑降低香港券商购买A股的保证金，张晓军表示，结算备付金制度是内地证券市场较为成熟的登记结算制度安排之一，目前没有调整的计划。证监会将积极听取市场各方意见，继续完善沪港通相关制度安排。

由于沪港通的监管规定及业务规则，在沪股通下，香港结算作为中国结算的结算参与人，需按规定存放结算备付金。据了解，香港结算比照内地市场的做法，向其结算参与者提出了存放结算备付金的要求，两地结算参与人的最低结算备付金限额基本相同。

根据中国结算《结算备付金管理办法》，结算参与人应当开立资金交收账户，用于存放结算备付金。在具体数额方面，中国结算按结算参与人上月证券日均买入金额和最低结算备付金比例，确定最低结算备付金限额。目前，A股适用的最低结算备付金比例为20%。（完）

(发稿 张晓翀；审校 林高丽)

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