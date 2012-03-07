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路透中文国际短讯 | 2012年 3月 7日 星期三 15:48 BJT

人保部称养老金入市办法正在论证

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三称，养老金入市方向明确，具体办法正在论证。"养老金投资运营实现保值增值，方向是非常明确的。关于养老金投资运营的问题，我们正在进行积极研究，但具体投资运营办法还在论证，"他在两会期间的记者会上称,结果将会适时公布。路透

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