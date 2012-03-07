人保部称养老金入市办法正在论证

中国人力资源和社会保障部部长尹蔚民周三称，养老金入市方向明确，具体办法正在论证。''养老金投资运营实现保值增值，方向是非常明确的。关于养老金投资运营的问题，我们正在进行积极研究，但具体投资运营办法还在论证，''他在两会期间的记者会上称,结果将会适时公布。路透