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路透中文国际短讯 | 2012年 1月 31日 星期二 09:34 BJT

中国养老金投资办法最快一季度发布

中国《证券时报》周二报道，相关部门正在制订的养老金投资运营办法最快将在一季度发布，对於投资运营模式，决策层倾向於将部分养老金委托给全国社保基金理事会运营管理，入市比例很可能参照企业年金有关办法，即最高可达30%，据此推算最多约有5,800亿元人民币资金可入市。路透

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