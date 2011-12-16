郭树清建议养老金公积金投资股市

据《中国证券报》报道，中国证券监督管理委员会主席郭树清在财经年会上建议，养老保险金和住房公积金可学习全国社保基金，设一专门投资机构或委托一个机构，投资股市获取收益，对全体居民都大有好处。他并称对中国资本市场发展的前景要有信心。路透