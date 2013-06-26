养老基金从利率上升的阴云后看到一线曙光

路透伦敦6月26日 - 6月全球市场大起大落，透露出在利率上升的环境下，几乎没有正面因素可言。但另一方面，养老基金可以大松一口气，而且在抄底过程中或许可以起到维稳市况的作用。

自美国联邦储备委员会(美联储/FED)上月开始对缩减购债计划的时间表发出暗示以来，债市、股市和新兴市场均出现了剧烈波动。部分人士将这一表态解读为美联储结束为期四年的量化宽松政策的发端。

指标10年期美国公债对于美国货币政策周期出现重大转折非常敏感。自5月的第一周以来，该券种收益率(殖利率)已累计跳涨了整整一个百分点，升至逾2.5%的水平，而且还带动全球长期利率上升，并打压势头正劲的全球股市。

当然，这可能是短线市场的过度反应。在经济面消息几无变化且政策指引仅稍做调整的情况下，几周来，在经历量化宽松政策所带来的狂喜后，市场又坠入担心利率将不断上升的愁云中。

政策制定者们自己似乎也这么认为。英国央行总裁金恩周二表示，投资者有些“操之过急”。美国达拉斯联邦储备银行总裁费希尔周一直言不讳地把市场比作“野猪”，称市场患上了“躁狂抑郁症”。

但以一种更慎重的观点来看，如果暂不考虑借贷成本升高这点，至少利率水平正常化也是有正面意义的。

最明显的当属美联储主席贝南克自己所强调的一个方面。“如果利率因为恰当的理由而上涨--即对经济的乐观看法及对货币政策的精确评估--那就是一件好事。”

如果货币政策的退出确实与经济复苏相匹配，那么股市将会随利率走高，一如往常一般。

然而利率上升更加直接的正面意义，是透过影响储户、尤其是最终薪资养老基金而产生的。近几年，这些养老基金的平均负债一直远高于其资产水平。

**填补赤字缺口**

根据摩根大通的数据，仅5月末时的债券大跌，就令美国与英国界定利益型(defined-benefit)或最终薪资养老基金的账户赤字降至2011年以来最低。而随后，债券收益率(殖利率)在本月上扬--例如10年期美国公债收益率再度上涨40个基点，则提供了更多助力，其影响盖过了股市下挫。

关键是，假设股票等资产的价格就此持稳，此外如果英国债券收益率继续上涨约80-90个基点，美国公债收益率也差不多再上扬这么多，那么根据他们的估算，界定利益型养老基金的赤字将会再度悉数填补。

由于界定利益型养老基金对养老金领取者和潜在退休者的负债是预先设定好的，与债券相似，所以计算负债时所使用的贴现率就是最高评级企业债的收益率--自5月初以来，此收益率也上涨了80个基点左右。

极低的收益率不仅压低了以持有债券为主的基金的资产回报率，也导致负债核算的数字更大，因市场认为养老基金需要更多资产来支付退休人员--这需要参与养老金计划的公司拿出更多现金。

所以公债收益率反弹令人如释重负。

据Aon Hewitt计算，英国富时350指数公司养老金计划的累积赤字从5月2日的860亿英镑(1,320亿美元)下降至周五的650亿英镑。

更为引人注目的是，经计算，参与公司将养老金负债转移给保险公司或银行的费用--参照政府公债而非公司债收益率--在同期减少约1,000亿英镑，成为3,200亿英镑。

对整个市场而言，还有一个好消息在于，收益率的转变可能意味着养老金将在未来市场波动中扮演维持稳定的角色。

随着收益率上升，更为敏感的养老基金将甚至可能购买更多债券，以快速锁定较高的长期利率。在未来10年的退休高峰期内，由于监管者和出资方施压要求其更好地匹配负债，这类养老基金仍会趋于规避风险。

“我们为规避风险而压抑的需求已经持续了太久，”Aon Hewitt的Wesbroom表示。

“虽然这不是债市向股市的‘大转移’，但我们可以看到养老基金的‘反转’。”(完)

(编译 兰秀娟/洪曦/朱晓军；审校 艾茂林/许娜/侯向明)

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