综述：养老金及劳动力改革存在歧见 持续拖累希腊债务谈判进度

焦点：加拿大总理特鲁多迫于选举压力 只好拿美加贸易争端说事
路透渥太华5月8日 - 加拿大向美国发出华盛顿当局认为不妥的威胁，由此令美加贸易争端升级，部分是因为加拿大总理特鲁多面临压力，要在2019年大选前寻求关键选区魁北克的支持。
路透希腊/布鲁塞尔5月4日 - 在希腊现金储备愈发吃紧之际，希腊左冀政府与国际债权人的谈判在部份领域虽然取得一些进展，但在养老金及劳动力改革上存在庞大的歧见，持续拖累谈判的进度。
政府发言人Gabriel Sakellaridis周一警告，尽管希腊意图遵守债务协议，包括在5月向国际货币基金组织(IMF)交付近10亿欧元，然而该国在本月底前仍需新的资金挹注。
“流动性是一项迫切的议题，”Sakellaridis在记者会中表示。“希腊政府不会等到5月底才要求挹注流动性。政府希望流动性能尽快注入希腊经济体内。”
一名政府官员表示，希腊副总理德拉加萨基斯(Yannis Dragasakis)将前往法兰克福与欧洲央行总裁德拉吉周二举行会谈，显示出希腊对获得金援愈发迫切。
鉴于债权人规定，希腊需要实施所有改革措施才能得到新的救助金，希腊希望谈判取得的进展，能够为欧洲央行允许希腊银行业者购买更多短期国库券，进而缓解政府现金紧张局面铺平道路。
希腊总理齐普拉斯和国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德周一通电话时，讨论了协商的进展。但希腊政府未提供通话细节。
希腊调整后的谈判团队，与欧盟、欧洲央行和IMF的谈判代表，即“布鲁塞尔集团”自上周四以来一直在就临时协议进行密集会谈。
谈判目标是达成技术层面的协议，从而能够让欧元区成员国财长在5月11日会议上宣布，存在成功完成救助评估的前景。但双方仍在一些问题上存在分歧。
希腊劳工部长斯科勒蒂斯(Panos Skourletis)表示，IMF仍坚持需要满足严格的政策条件，才会同意能解冻救助金的临时协议。IMF是继欧元区成员国政府之后，希腊的第二大债权人。
斯科勒蒂斯对电视频道Mega TV表示，对于削减养老金、民间部门停止大规模裁员的规定、反对政府提高最低薪资等方面，IMF拒不让步。
“他们要求我们别动(撙节举措)，但这些举措在过去五年里已经损及希腊人民的生活，”他说。
“布鲁塞尔的几个机构中，IMF立场最缺乏灵活性...也是最极端的声音，”斯科勒蒂斯表示，“但那里也有较缓和的声音。”
希腊要在5月12日前偿还IMF总计9.7亿欧元贷款。希腊一直从市政当局和政府实体借钱来偿债。
财长瓦鲁法基斯周二将出访巴黎和布鲁塞尔，分别与法国财长及欧盟执委会经济事务执委莫斯可维西举行会谈。
**“红线”**
马其顿大学4月为Skai TV做的一次调查显示，如果协商陷入僵局，政府举行公投，那么超过66%的希腊人会投票赞成留在欧元区。约有55%的人表示，即便采行撙节举措，他们也支持采用欧元。
周日，希腊和欧元区官员称就一些问题取得进展，并预计在周三达成协议。欧洲央行周三将每周例行评估对希腊银行业者的紧急放贷情况。
一欧元区官员称，各方立场在某些方面比其他方面更趋于一致。斯科勒蒂斯表明，被政府称为“红线”的社会政策是主要障碍。
“现在更有能力也更愿意作出让步，准备也更充分，例如数据方面，”一名了解谈判情况的欧盟官员称。不过他表示，说5月11日能达成协议只是一种“猜测”。
希腊日报Kathimerini称，欧洲央行本周可能考虑在银行从希腊央行获得紧急流动性时，上调抵押品的“减记”幅度，以大幅收紧相关条款。
该报称，考虑中的选项包括债券面值折价44%、65%甚至80%。目前为折价23%。
欧洲央行拒绝对上述报导置评，不过熟悉央行想法的消息人士称，抵押品政策本周不大可能调整，紧急流动性援助势将再延长一周。
“希腊政府方面发出更多正面信号，”一消息人士称。(完)
(编译 龚芳/杜明霞/李爽/王丽鑫；审校 张荻/徐文焰)
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