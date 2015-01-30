全国社保基金去年收益率11.43% 年末管理资产1.5万亿（更新版）

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路透北京1月30日 - 中国全国社保基金理事会副理事长王忠民周五称，全国社保基金2014年平均收益率11.43%，其中证券市场回报较高。社保基金过去14年的平均年化收益为8.5%。

王忠民在中国财富管理50人论坛上指出，社保基金2014年底有1.5万亿元资产规模，其中自有权益约1.2万亿元，去年的绝对回报额是1,390亿。

他并指出，社保基金平均每年在中国股票市场上有三四千亿元规模的投资，股市中各种层次构架给社保基金带来了年化回报的基本保证。

此外社保基金半数资产投资到固定收益领域，可以贡献5%至6%的基本回报；这得益于中国几十万亿的固定收益市场以及市场化固定收益工具的形成。

“养老金资金归集速度与规模持续发展是城市化必由之路。社保基金在证券市场投资回报率超过了市场平均回报率和在固定收益市场上取得的回报率。”王忠民指出。

王忠民称，社保基金目前在私募另类投资上的比例占13%左右；其中，私募股权投资给社保基金在历史上带来了年化10%以上的回报。

全国社保基金2013年数据显示，当年基金投资收益696亿元，收益率6.29%。年底管理的基金规模为11,943亿元人民币。

王忠民表示，资产管理领域因为社会资金归集和社会投资管理需求将会迅速放大，中国快速步入到城市化、工业化的进程当中，伴随一种庞大的快速滚动的社会需求。

全国社保基金为中央政府集中的国家战略储备基金，主要用于弥补中国人口老龄化高峰时期养老金收支缺口，由中央财政拨入资金、国有股减持或转持所获资金和股权资产及其投资收益等构成，由全国社保基金理事会负责管理。（完）

(发稿 李贺；审校 林高丽)

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