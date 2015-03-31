焦点：养老基金将部分对冲基金纳入股票投资组合 规避市场过热风险

3月30日纽交所的正在工作的交易员。 REUTERS/Brendan McDermid

路透伦敦3月30日 - 养老基金正在改变对于对冲基金的态度，将它们部分纳入主流股票投资组合中，希望在市场过热的环境下持有一些具有保护功能的金融产品。

养老基金投资者近几年越来越多的借助对冲基金，从传统的债市资产榨取出更高回报。利率降至历史低位，压制债市收益率，因政府希望通过促进信贷激励增长。

现在，同样那些养老基金又需要对冲基金来帮助他们保护从股市获得的回报。股市出现的问题正相反，企业获利改善吸引大量投资者，推动股价冲高。

到目前为止，养老基金一直将对冲基金与私募股权和房地产归为“另类资产”类别。

但由于需要对冲股市反转的风险，很多已经认定，把部分对冲基金归类为主流资产并纳入股票投资组合，是更加合理的做法。

这一趋势中的大赢家是采用买入并持有策略、以及多空仓策略的对冲基金。多空仓策略中，基金建立预计将上涨股票的多头仓位，同时建立料将下跌的股票空仓，从而规避风险。此类基金借入股票后抛售，并在股价下跌后买回，从中赚取差价。

“如果他们想通过对冲基金降低投资组合的风险回报，那么(在股票投资组合中加入一些对冲基金)就很好理解了，因为这样一来，就能吸收投资组合中价值变动较大资产的一些风险，”花旗全球资本推介主管Martin Visairas解释道。

澳洲、英国和欧洲大陆的大型公共养老金计划与主权财富基金就纷纷将其投资组合进行这样的重新分类。不过行业消息人士以保护客户机密为由，拒绝透露是哪些基金。

这些养老金计划中有一部分采用这种方法，将5%-20%的股票资金投向多空仓股票对冲基金。

咨询公司Towers Watson称，虽然没法具体说这一改变导致多少资金流入对冲基金，但2014年全球养老基金的总体投资金额非常庞大，约有36.2万亿(兆)美元。

另类投资管理协会(AIMA)表示，养老基金对于对冲基金的投资需求异常旺盛，在流入对冲基金的资金里，每4美元中就有1美元是来自养老基金。

全球主要国家养老基金规模图表：link.reuters.com/qap44w

各国对另类资产的曝险情况：link.reuters.com/nap44w

据Towers Watson对20家最大的养老基金的一项调查显示，他们的股票投资配比平均为42.7%，固定收益资产占40.6%，另类投资和现金仅占13.9%。

但该调查称，市场现在风行追求收益，可能推动另类投资在养老基金的投资组合中占更大的比例。

瑞士信贷优质服务部门主管Gideon Margo说，养老基金对投资的理解变得更加深刻老道，他们在将对冲基金重新归类为更传统的服务。

“我们已经看到一些大型养老基金不再将对冲基金作为单独的一种资产类别，而是将之划入公共市场的范畴，”他说。

通过将股票对冲基金策略直接归入更主流的资产分配中，养老基金才能有更开阔的视野，才能着眼于真正的奇异另类投资押注，并对投资组合的风险有更清晰的认识。所谓的奇异另类投资包括“不良债权”，即廉价买入濒临破产或已经破产的公司资产，如果该公司能恢复健康状态将可获得丰厚获利。

维权基金也是这种策略转变的受益者。维权基金买入大量公司股权，藉此推动公司改善治理，回购股票或提高股息。这与养老基金的做多股票敞口类似，都是在做集中的方向性押注。(完)

(编译 王丽鑫/徐文焰/秦德兴; 审校 郑茵/白云)

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