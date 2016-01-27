美国男星阿贝·维高达去世 因出演《教父》成名

路透纽约1月26日 - 美国男星阿贝·维高达（Abe Vigoda）周二去世，享年94岁。维高达最为人知的是在《教父》和70年代情景喜剧《笑警巴麦》（Barney Miller）中扮演的角色。

维高达的女儿卡罗尔·维高达·福斯（Carol Vigoda Fuchs）称，她父亲在新泽西的家中去世。“他在睡眠中离世，是自然离去。他没有患病，”她对路透表示。

维高达擅长戏剧与喜剧，1972年他在《教父》中出演黑手党叛徒萨尔瓦多·泰西欧（Salvatore Tessio），那是他首个获得赞誉的电影角色。

维高达最为人知的角色是在《笑警巴麦》中饰演脾气暴躁、面无表情的侦缉探长Phil Fish。他凭借此角获得三次艾美奖最佳男配角提名。

美国《人物》杂志1982年错将时年62岁的维高达称为“已逝的阿贝·维高达”，结果他多年来始终乐呵呵地证明自己仍然健在，他已习惯于外界有关他“已死”的问题。（完）