美国男星阿贝·维高达去世 因出演《教父》成名

国际油市：亚洲高硫燃料油市场恢复下行走势，供给攀升损伤人气
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约1月26日 - 美国男星阿贝·维高达（Abe Vigoda）周二去世，享年94岁。维高达最为人知的是在《教父》和70年代情景喜剧《笑警巴麦》（Barney Miller）中扮演的角色。
维高达的女儿卡罗尔·维高达·福斯（Carol Vigoda Fuchs）称，她父亲在新泽西的家中去世。“他在睡眠中离世，是自然离去。他没有患病，”她对路透表示。
维高达擅长戏剧与喜剧，1972年他在《教父》中出演黑手党叛徒萨尔瓦多·泰西欧（Salvatore Tessio），那是他首个获得赞誉的电影角色。
维高达最为人知的角色是在《笑警巴麦》中饰演脾气暴躁、面无表情的侦缉探长Phil Fish。他凭借此角获得三次艾美奖最佳男配角提名。
美国《人物》杂志1982年错将时年62岁的维高达称为“已逝的阿贝·维高达”，结果他多年来始终乐呵呵地证明自己仍然健在，他已习惯于外界有关他“已死”的问题。(完)
编译：刘珞焱 发稿：王凤昌
消息人士称，洲际交易所(ICE)的380-cst燃料油2月/3月跨月价差盘初下跌至每吨0.75美元，较前一日收盘价1.50美元下跌50%。随后扳回一些跌幅，0900 GMT时升至每吨1美元。
路透莫斯科1月19日 - 俄罗斯央行周四表示，在油价允许下，俄罗斯可能开始购入外汇，但每月买入金额不会超过油价高于预算计画水准所取得的额外收入。
路透吉隆坡1月19日 - 马来西亚棕榈油期货周四连续第二个交易日下滑，交易员表示这是受美国豆油下滑以及挑战前一日盘中高位未果的拖累，并预测未来市场或呈现区间震荡走势，等待新的线索。