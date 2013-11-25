亚当·李维获《人物》杂志最性感男人称号

路透纽约11月19日（记者 Patricia Reaney） - 美国《人物》杂志日前宣布，歌星亚当·李维（AdamLevine）被评为最性感男人。李维是魔力红（Maroon 5）乐队的主唱和美国好声音（The Voice）的评委。

李维对该杂志称，听到这个消息时他吓了一跳。

“作为音乐人，有想得艾美奖的幻想，但却没想到会得到这项（殊荣），”李维说。

“我觉得太意外了，好像是他们在开玩笑，但他们没有，太酷了。”

在李维之前获此殊荣的有查宁·塔图姆（Channing Tatum）、布拉德·皮特（BradPitt）、约翰尼·德普（Johnny Depp）、瑞安·雷诺兹（Ryan Reynolds）、乔治·克鲁尼（GeorgeClooney）和马特·达蒙（Matt Damon）。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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