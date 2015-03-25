影星安吉丽娜·朱莉做手术摘除卵巢防癌

(本文由路透中文网编译提供)

路透3月24日 （记者 Patricia Reaney/Sharon Begley） - 两年前好莱坞影星安吉丽娜·朱莉接受了双乳房切除术，现在她又做手术摘除了卵巢和输卵管以预防卵巢癌。癌症专家称赞朱莉的勇气及其巨大影响力。

朱莉周二在《纽约时报》撰文称，上周在验血结果显示存在癌症初期的可能症象后接受了手术。

39岁的朱莉体内存有BRCA1基因变异，导致她罹患乳房癌和卵巢癌的风险增高。朱莉的母亲56岁时死于卵巢癌。

癌症专家称赞朱莉第二次公开自己的防癌手术，称此举可提高公众的防范意识，促使人们进行基因检测和预防性手术以减少罹患乳癌和卵巢癌的风险。

朱莉表示，她之所以公开此事是为了让女性能够了解更多的健康选择。

“我经历了许多其他女性感受到的，”朱莉写道。“我告诉自己要镇定坚强，而且我没有理由觉得我不能活着看到自己的孩子长大。”

研究显示，朱莉2013年接受双乳切除术降低乳癌风险的决定，增加了基因检测的需求，外界称之为“安吉丽娜效应”。（完）