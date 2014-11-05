（修正）安吉丽娜·朱莉称不排除参政可能--名利场

（修正第三段第一句）

路透纽约11月4日 - 曾获得奥斯卡奖项的女演员安吉丽娜·朱莉告诉《名利场》杂志，她对是否要参与政治、外交或公共服务持“开放”态度。

朱莉曾凭借《移魂女郎》（Girl, Interrupted）中的角色获得奥斯卡最佳女配角，目前已成为导演，其执导的新片《坚不可摧》（Unbroken） 预定于12月25日上映。影片《坚不可摧》讲述的是奥运会赛跑选手、二战飞行员及曾沦为战俘的路易·赞贝里尼（Louis Zamperini）的经历。

朱莉是联合国难民署的特使。她称，当你以人道主义者的身份工作时，就会意识到需要将参政作为选项之一。

“因为如果你确实想做出极端改变，那么你就要有责任感，”她说道。《名利场》网站周二发表了对她的采访摘录。

当被问及如何看待她从事政治、外交或公共服务时，她回答道，“我持开放态度。”

她还坦露了她结婚的感受，称“确实感觉不同，感觉很美好。”她还透露称，她的孩子们书写了她和布拉德·皮特（Brad Pitt）的结婚誓言。

朱莉与布拉德·皮特今年8月出人意料地在法国Chateau Miraval酒庄完婚。（完）

编译：高良萍 发稿：王凤昌

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。