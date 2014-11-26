安吉丽娜·朱莉称喜欢做导演 但不会完全息影

路透伦敦11月25日（记者 Edward Baran） - 安吉丽娜·朱莉在其执导的影片《坚不可摧》（Unbroken）的伦敦首映式上称，她喜欢做幕后工作，但不会完全息影。

“这不算很大的决定，我会减少（演员工作），我更喜欢做幕后，”朱莉在红毯上被问及是否息影时对路透说。

“我希望自然过渡，希望成为好导演，能实现这样的过渡。”

朱莉执导的影片《坚不可摧》由劳拉·希伦布兰德（Laura Hillenbrand）的畅销小说改编而成，讲述的是由杰克·奥康奈尔出演的奥运短跑选手赞佩里尼（Louis Zamperini）遭遇坠机后靠救生筏在海上漂浮47天、之后又被日本人关押两年的故事。

“我会很高兴的，”朱莉在被问及是否希望这部影片赢得奥斯卡奖或其他电影奖项时说道。“这会让我觉得自己做得很好，这对于一部我如此在意的影片而言意义重大。”

“我喜欢做导演，把喜欢的素材拍成电影对我来说意义重大。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王琛

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