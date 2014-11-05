安吉丽娜·朱莉称不排除参政可能--名利场

美国股市：受疲弱GDP数据拖累小跌，但4月上涨
路透纽约4月28日 - 美国股市周五小幅收跌，此前发布的数据显示，美国第一季经济增速为三年来最慢，给交易商锁定近期利润提供了理由。
(本文由路透中文网编译提供)
路透纽约11月4日 - 曾获得奥斯卡奖项的女演员安吉丽娜·朱莉告诉《名利场》杂志，她对是否要参与政治、外交或公共服务持“开放”态度。
朱莉曾凭借《移魂女郎》（女生向前走/Girl, Interrupted）中的角色获得奥斯卡最佳女配角，目前已成为导演，其执导的新片《坚不可摧》（Unbroken） 预定于12月25日上映。影片《坚不可摧》讲述的是奥运会赛跑选手、二战飞行员及曾沦为战俘的路易·赞贝里尼（Louis Zamperini）的经历。
朱莉是联合国难民署(UNHCR)的特使。她称，当你以人道主义者的身份工作时，就会意识到需要将参政作为选项之一。
“因为如果你确实想做出极端改变，那么你就要有责任感，”她说道。《名利场》(浮华世界/Vanity Fair)网站周二发表了对她的采访摘录。
当被问及如何看待她从事政治、外交或公共服务时，她回答道，“我持开放态度。”
她还坦露了她结婚的感受，称“确实感觉不同，感觉很美好。”她还透露称，她的孩子们书写了她和布拉德·皮特（Brad Pitt）的结婚誓言。
朱莉与布拉德·皮特今年8月出人意料地在法国Chateau Miraval酒庄完婚。（完）
编译：高良萍 发稿：王凤昌
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