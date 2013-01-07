施瓦辛格称电影暴力与康州校园枪击案无关

路透洛杉矶1月6日（记者 Zorianna Kit） - 全球知名动作影星、前加利福尼亚州州长阿诺德·施瓦辛格（Arnold Schwarzenegger）称，电影中的暴力是娱乐，不应该将其同康涅狄格州校园枪击案等悲剧事件联系起来。

施瓦辛格在一个新闻发布会上称：“必须要把（这两者）分开来看。”施瓦辛格出演过《终结者》、《铁血战士》和《真实的谎言》等电影，他主演的新片《背水一战》（The Last Stand）也将在1月18日上映。

“（这是）娱乐，那些（校园枪击案）则是让人难以想象的悲剧，是很严重的、真正的悲剧，”65岁的施瓦辛格对记者说。

他还称，去年12月14日发生在桑迪胡克小学的枪击案，关系到的不仅仅是枪支。

“对于我们如何应对心理疾病、涉及枪支的法律和父母教育等问题，必须要做出分析，”他说道。

他还称，需要改革的是枪支法律和心理健康辅导，而非好莱坞。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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