艾什顿·库彻与黛米·摩尔正式离婚

艾什顿·库彻与黛米·摩尔2010年9月23日在纽约出席记者会的资料图片。 REUTERS/Chip East

路透洛杉矶11月27日 - 分居两年后，艾什顿·库彻和黛米·摩尔这对颇受关注的好莱坞夫妇最终正式离婚。

周二两人在洛杉矶高等法院正式结束八年的婚姻，双方都同意不支付配偶赡养费。

现年51岁的黛米·摩尔3月时向法庭提出库彻支付赡养费的要求，对于1990年代片酬跻身好莱坞一流行列的摩尔来说，此举颇显意外。

今年35岁的艾什顿·库彻目前担纲CBS喜剧《好汉两个半》，过去两年一直是电视界薪酬最高的演员，福布斯称其每年约有2,400万美元入账。

二人结婚六年后于2011年11月分居，库彻现在与曾在《70年代秀》合作的女演员米拉·库妮丝约会。

编译：王琛 发稿：王燕焜

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