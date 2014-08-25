《甘地传》导演理查德·阿滕伯勒去世 享年90岁

路透伦敦8月24日 - 英国广播公司(BBC)援引英国演员兼电影导演理查德·阿滕伯勒(Richard Attenborough)之子的报导称，理查德·阿滕伯勒已于周日去世，享年90岁。

阿滕伯勒最伟大的成就之一就是拍摄了向印度“圣雄”甘地致敬的电影--《甘地传》，该片也让他获得了奥斯卡最佳导演奖。不仅如此，凭借在《侏罗纪公园》(Jurassic Park)等影片中塑造的角色，他的演技也得到了全世界的认可。

理查德·阿滕伯勒1923年8月29日出生于英国剑桥。他于1976年获封爵士，并在1993年6月成为终身勋爵。他的弟弟大卫·阿滕伯勒是BBC电视台著名的自然节目主持人。

阿滕伯勒于1941年获得奖学金进入皇家戏剧学院，同年，他在伦敦西区首次上台表演。1942年，他出演了诺埃尔·科沃德执导的电影《效忠祖国》(In Which We Serve) ，这也是他的首个电影角色。

随后，阿滕伯勒应征进入皇家空军，成为一名飞行员。

在二战后的一连串电影角色中，阿滕伯勒总是扮演弱者和无法适应生活环境者的角色，最知名的有《布赖顿硬糖 》(Brighton Rock)、《雨天下的迎神会》(Seance on a Wet Afternoon)以及《瑞灵顿街10号》(10 Rillington Place)。

他执导的电影《甘地传》奠定了他在英国电影界的知名地位，并为他赢得了国际奖项。这部史诗电影出品于1982年，并包揽了包括最佳导演奖在内的八个奥斯卡奖项，创造了英国电影的纪录。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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