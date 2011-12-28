人行不会在预付卡领域发太多牌照--副行长

路透北京12月28日电---中国人民银行副行长刘士余周三称,预付卡领域企业要充分竞争,并尽快实现业务转型,未来央行在这个领域不会发太多牌照.

他在中国支付清算协会银行卡基支付、网络支付应用、预付卡工作委员会成立大会上称,预付卡领域未来主要靠竞争,重组,优化行业发展.

他强调,预付卡领域不能将吃商业佣金作为发展动力.

对於银行卡基支付领域,他强调,银行卡基支付的收费透明度应提高,而现状是银行背负了一个高收费的名义,但实际上是因为折让,银行没有收那麽多钱,名不副实.

他认为,银行应建立相关标准,应该有如实的、透明化的收费以及财务分析报告等.

中国证券报上周报导称,经过将近四个月的等待,第三批第三方支付牌照可能很快发放,数量有望增加至70多家企业.但未来央行对第三方支付牌照业务类型的审批将更加严格.

今年5月央行发放了首批27张非金融支付业务许可证,9月1日又发放了第二批13张.截至目前,共有40家第三方支付机构获得支付牌照,涉及互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理、POS收单、货币汇兑、固定电话支付等7大业务类型.(完)

--发稿 赵红梅; 撰写 李文科; 审校 曾祥进

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