人行不会在预付卡领域发太多牌照--副行长

富智康修订2016年度净利倒退幅度 料收窄至37-41%
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京12月28日电---中国人民银行副行长刘士余周三称,预付卡领域企业要充分竞争,并尽快实现业务转型,未来央行在这个领域不会发太多牌照.
他在中国支付清算协会银行卡基支付、网络支付应用、预付卡工作委员会成立大会上称,预付卡领域未来主要靠竞争,重组,优化行业发展.
他强调,预付卡领域不能将吃商业佣金作为发展动力.
对於银行卡基支付领域,他强调,银行卡基支付的收费透明度应提高,而现状是银行背负了一个高收费的名义,但实际上是因为折让,银行没有收那麽多钱,名不副实.
他认为,银行应建立相关标准,应该有如实的、透明化的收费以及财务分析报告等.
中国证券报上周报导称,经过将近四个月的等待,第三批第三方支付牌照可能很快发放,数量有望增加至70多家企业.但未来央行对第三方支付牌照业务类型的审批将更加严格.
今年5月央行发放了首批27张非金融支付业务许可证,9月1日又发放了第二批13张.截至目前,共有40家第三方支付机构获得支付牌照,涉及互联网支付、移动电话支付、预付卡发行与受理、POS收单、货币汇兑、固定电话支付等7大业务类型.(完)
--发稿 赵红梅; 撰写 李文科; 审校 曾祥进
路透全新邮件产品服务——"每日财经荟萃"，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透香港2月9日 - 台湾鸿海集团旗下手机代工商--富智康周四称，预计2016年度的净利同比减幅约37-41%之间，比此前预测倒退52%有所收窄。
路透北京2月9日 - 中国国家外汇管理局周四称，2016年四季度，境外投资者对中国境内金融机构直接投资净流出11.06亿美元，这也是该数据自2012年公布以来连续第二个季度出现净流出，流出规模则环比缩窄近半。
路透2月9日 - 以下为在中国内地及香港两地上市的A+H股周四收市价及比价:(本地时间16:11时，1港元=0.88409人民币)