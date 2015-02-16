影星本尼迪克特·康伯巴奇与苏菲·亨特在怀特岛完婚

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透伦敦2月15日 - 英剧《神探夏洛克》主角的扮演者、奥斯卡影帝提名者、英国影星本尼迪克特·康伯巴奇(Benedict Cumberbatch)与英国戏剧导演苏菲·亨特(Sophie Hunter)于情人节当天在英国怀特岛完婚。
康伯巴奇的经纪人在声明中称：“本尼迪克特和苏菲昨日完婚，亲朋好友们见证了他们的婚礼。这是奇妙的一天。”
这对夫妇今年1月宣布将迎来他们的第一个孩子。二人去年11月在英国《泰晤士报》上正式宣布订婚。
康伯巴奇今年凭借在传记影片《模仿游戏》中饰演英国数学家阿兰·图灵，首次获得奥斯卡影帝提名。该片还获得奥斯卡最佳影片提名。
去年康伯巴奇凭借在英剧《神探夏洛克》中出演福尔摩斯一角荣获艾美奖最佳男主角。（完）
编译：王琛 发稿：王凤昌
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