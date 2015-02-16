影星本尼迪克特·康伯巴奇与苏菲·亨特在怀特岛完婚

路透伦敦2月15日 - 英剧《神探夏洛克》主角的扮演者、奥斯卡影帝提名者、英国影星本尼迪克特·康伯巴奇(Benedict Cumberbatch)与英国戏剧导演苏菲·亨特(Sophie Hunter)于情人节当天在英国怀特岛完婚。

康伯巴奇的经纪人在声明中称：“本尼迪克特和苏菲昨日完婚，亲朋好友们见证了他们的婚礼。这是奇妙的一天。”