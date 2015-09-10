瑞茜·威瑟斯彭当选《人物》杂志2015年度最佳着装明星

里约奥运：加拿大选手德格拉斯有望接班博尔特 成为新一代“跑神”
路透里约热内卢8月18日 - 牙买加短跑运动员博尔特在赛场上所向披靡，而加拿大选手德格拉斯(Andre De Grasse)或许最有希望成为他的接班人。
路透纽约9月9日 - 女星瑞茜·威瑟斯彭（Reese Witherspoon）周三被《人物》杂志评选为2015年度最佳着装明星。
进入该榜单的还有好莱坞明星朱丽安·摩尔（Julianne Moore）、凯特·哈德森（Kate Hudson）以及出演美剧《广告狂人》的15岁少女明星琪兰·席普卡（Kiernan Shipka）。
39岁的威瑟斯彭对自己穿着喜好有明确的想法。
“我看起来像朵蘑菇，”她对《人物》说道。她称158厘米的身高是自己在时尚方面的软肋。“我一直对我的造型师说，打扮矮个女孩太难了。”
《人物》杂志还选出了最佳着装的明星夫妻，入围的包括女星加布里埃尔·尤尼恩（Gabrielle Union）与其丈夫、效力迈阿密热火的球星德维恩·韦德（Dwayne Wade）、歌手John Legend与其模特妻子Chrissy Teigen，出演《魔力麦克》的男星查宁·塔图姆及其妻子珍娜·戴温·塔图姆（Jenna Dewan Tatum）。 （完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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