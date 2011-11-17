好莱坞男星库珀当选《人物》年度最性感男人

路透11月16日电---美国《人物》杂志周三宣布，好莱坞男星布莱德利·库珀(Bradley Cooper)被评为2011年度最性感男人。

该杂志称，选库珀的原因是其拥有独一无二的湛蓝眼睛和迷死人的微笑。库珀凭借电影《醉後大丈夫》（The Hangover）的票房成功名声大震。

今年36岁的库珀毕业于乔治城大学，他能骑摩托车带你去兜风，还会说一口流利的法语。

《人物》杂志称，库珀为人谦恭，也为他增色不少。

库珀告诉该杂志，"让一个没模特长相的人获得这样的称号，我感觉棒极了。我觉得自己长得还行，有时蛮帅的，有时也挺吓人的。"

以往获得这一殊荣的明星包括乔治·克鲁尼（George Clooney）、布拉德·皮特（Brat Pitt）和梅尔·吉布森（Mel Gibson）等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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