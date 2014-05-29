布拉德·皮特在好莱坞出席电影首映时被“打脸”

路透5月28日 - 洛杉矶警方表示，一位臭名昭着的捣蛋鬼周三袭击了演员布拉德·皮特的面部，当时后者正在安吉丽娜·朱莉主演的电影《沉睡魔咒》(Maleficent)好莱坞首映式上进行签名。

洛杉矶警局发言人Gus Villanueva称，在好莱坞El Capitan剧院举行的电影首映式上，Vitalii Sediuk跳过围栏袭击了皮特。

Villanueva表示，皮特并未严重受伤，Sediuk随即被制服，并因其实施的殴打行为于周三晚间被拘留。Sediuk目前仍在押，等待缴纳2万美元保释金。

“处理该案的警官表示，看似是故意行为，但是这还需要最终认定，”洛杉矶警局的警员Leonard Calderon称。

现年25岁的Sediuk是一名乌克兰电视记者，经常在红毯活动上对名人做恶作剧。

Villanueva表示，Sediuk在袭击皮特时看似并未携带武器，调查人员尚未确定他的动机，他很可能在周四被传讯。（完）

编译：王凤昌 发稿：程芳

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