布拉德·皮特在好莱坞出席电影首映时被“打脸”

南非汇市：兰特小跌，在淡静交投中寻找方向
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
(本文由路透中文网编译提供)
路透5月28日 - 洛杉矶警方表示，一位臭名昭着的捣蛋鬼周三袭击了演员布拉德·皮特的面部，当时后者正在安吉丽娜·朱莉主演的电影《沉睡魔咒》(Maleficent)好莱坞首映式上进行签名。
洛杉矶警局发言人Gus Villanueva称，在好莱坞El Capitan剧院举行的电影首映式上，Vitalii Sediuk跳过围栏袭击了皮特。
Villanueva表示，皮特并未严重受伤，Sediuk随即被制服，并因其实施的殴打行为于周三晚间被拘留。Sediuk目前仍在押，等待缴纳2万美元保释金。
“处理该案的警官表示，看似是故意行为，但是这还需要最终认定，”洛杉矶警局的警员Leonard Calderon称。
现年25岁的Sediuk是一名乌克兰电视记者，经常在红毯活动上对名人做恶作剧。
Villanueva表示，Sediuk在袭击皮特时看似并未携带武器，调查人员尚未确定他的动机，他很可能在周四被传讯。（完）
编译：王凤昌 发稿：程芳
美元指数周三反弹，昨日跌至三周低点，因投资人重新考虑美国联邦储备理事会(FED/美联储)升息预期，且担心特朗普总统兑现财政刺激措施承诺的能力。(完) (编译 李军; 审校 利棣儿)
路透伦敦4月19日 - 英镑兑美元周二徘徊在较周二触及六个半月高点低约0.01美元的水准，受围绕对6月8日英国可能提前大选的乐观情绪推动，英镑是否能取得更大涨幅有待观察。
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