克林特·伊斯特伍德之妻申请分居

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶9月10日 - 律师C. Michael McClure表示，美国演员兼导演克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的妻子狄娜·伊斯特伍德(Dina Eastwood)申请合法分居。
McClure表示，他周一代表狄娜·伊斯特伍德向北加州蒙特利郡高等法院提交申请。
McClure拒绝就狄娜·伊斯特伍德申请分居的原因以及是否会寻求离婚予以置评。现年48岁的狄娜曾是一名电视记者，两人于1996年结婚。
路透未能立即联系克林特·伊斯特伍德的经纪人置评。
现年83岁的克林特·伊斯特伍德凭借在意大利式西部片中的枪手角色而名声大振。例如1960年代的《黄金三镖客》(The Good, the Bad and the Ugly)和1970年代《肮脏的哈里》(Dirty Harry)等。
他曾先后凭借1992年的影片《不可饶恕》(Unforgiven)和2004年的《百万美元宝贝》(Million DollarBaby)获得奥斯卡最佳影片和最佳导演奖。(完)
编译：靳怡雯 发稿:王燕焜
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