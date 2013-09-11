克林特·伊斯特伍德之妻申请分居

国际油市：亚洲380-cst燃料油现货升水跳涨，因多头占据主导
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
(本文由路透中文网编译提供)
路透洛杉矶9月10日 - 律师C. Michael McClure表示，美国演员兼导演克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的妻子狄娜·伊斯特伍德(Dina Eastwood)申请合法分居。
McClure表示，他周一代表狄娜·伊斯特伍德向北加州蒙特利郡高等法院提交申请。
McClure拒绝就狄娜·伊斯特伍德申请分居的原因以及是否会寻求离婚予以置评。现年48岁的狄娜曾是一名电视记者，两人于1996年结婚。
路透未能立即联系克林特·伊斯特伍德的经纪人置评。
现年83岁的克林特·伊斯特伍德凭借在意大利式西部片中的枪手角色而名声大振。例如1960年代的《黄金三镖客》(The Good, the Bad and the Ugly)和1970年代《肮脏的哈里》(Dirty Harry)等。
他曾先后凭借1992年的影片《不可饶恕》(Unforgiven)和2004年的《百万美元宝贝》(Million Dollar Baby)获得奥斯卡最佳影片和最佳导演奖。(完)
编译：靳怡雯 发稿:王燕焜
路透迪拜4月4日 - 亚洲380-cst燃料油现货升水周二跳涨，市场参与者连续第二天在普氏窗口处于主导地位，有望给4月份的多头交易策略开辟空间。
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