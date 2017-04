克林特·伊斯特伍德之妻申请分居

(本文由路透中文网编译提供)

路透洛杉矶9月10日 - 律师C. Michael McClure表示,美国演员兼导演克林特·伊斯特伍德(Clint Eastwood)的妻子狄娜·伊斯特伍德(Dina Eastwood)申请合法分居。

McClure表示,他周一代表狄娜·伊斯特伍德向北加州蒙特利郡高等法院提交申请。

McClure拒绝就狄娜·伊斯特伍德申请分居的原因以及是否会寻求离婚予以置评。现年48岁的狄娜曾是一名电视记者,两人于1996年结婚。

路透未能立即联系克林特·伊斯特伍德的经纪人置评。

现年83岁的克林特·伊斯特伍德凭借在意大利式西部片中的枪手角色而名声大振。例如1960年代的《黄金三镖客》(The Good, the Bad and the Ugly)和1970年代《肮脏的哈里》(Dirty Harry)等。

他曾先后凭借1992年的影片《不可饶恕》(Unforgiven)和2004年的《百万美元宝贝》(Million Dollar Baby)获得奥斯卡最佳影片和最佳导演奖。(完)