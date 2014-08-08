乔治·克鲁尼取得结婚许可 将在意大利完婚

(本文由路透中文网编译提供)

路透伦敦8月7日 - 英国肯辛顿和切尔西区的发言人称，好莱坞明星乔治·克鲁尼与人权律师艾穆尔·阿拉穆丁(Amal Alamuddin)在伦敦已公示出他们的结婚申请。两人计划在意大利结婚。

二人订婚的消息已在4月获得证实，当时阿拉穆丁在伦敦的律所发布了一份恭喜二人订婚的声明。

发言人称，他们的结婚申请许可已在肯辛顿和切尔西结婚登记处公示。

英国法律规定，欧盟成员国国民结婚前必需先申请许可，在公开张贴许可16天后才可以正式结婚。

现年53岁、曾两度问鼎奥斯卡奖的克鲁尼之前曾有过一次婚史。自1993年离婚以来，克鲁尼一直是好莱坞最最受欢迎的单身汉之一，但他曾发誓永不再结婚。

阿拉穆丁曾经是联合国前秘书长安南的叙利亚问题的顾问，曾代表乌克兰前领导人季莫申科在欧洲人权法庭辩护，也曾在引渡诉讼上担任维基解密创始人阿桑奇的代理律师。

克鲁尼的经纪人Stan Rosenfield称，他不能透露关于婚礼计划的任何信息。

路透无法立即联系到阿拉穆丁的律所发言人置评（完）