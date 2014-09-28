乔治·克鲁尼周六在威尼斯大婚

《月光男孩》击败《爱乐之城》拿下奥斯卡最佳影片奖
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透威尼斯9月27日 - 好莱坞男演员乔治·克鲁尼（George Clooney）周六在意大利威尼斯迎娶人权律师阿迈勒·阿拉姆丁(Amal Alamuddin)。
随着众多前来参加婚宴的贵宾下榻威尼斯各大豪华酒店，威尼斯好似亚得里亚海上的好莱坞。这场大腕云集的婚礼被称为是年度派对，虽然细节基本上不为外人所知。
克鲁尼的经纪人Stan Rosenfield周六打破了他长期关于克鲁尼个人生活的静默，发布声明证实克鲁尼结婚的消息。
他在邮件中对路透表示：“可以证实，他们周六晚上在威尼斯结婚。”
外界原本预计这对新人周一会在威尼斯市政厅登记正式结婚，目前不清楚是否还有此项安排。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透洛杉矶2月26日 - 《月光男孩》(Moonlight)周日拿下奥斯卡最佳影片奖，击败《爱乐之城》(La La Land)得到这个电影业最高荣誉。
路透洛杉矶2月26日 - 卡西·阿弗莱克(Casey Affleck)周日以扮演《海边的曼彻斯特》中悲痛欲绝的父亲的角色拿下奥斯卡最佳男主角奖。
路透洛杉矶2月26日 - 达米恩·查泽雷(Damien Chazelle)以他个人第三部剧情片“爱乐之城”(星声梦里人/乐来越爱你/La La Land)拿下奥斯卡金像奖最佳导演奖，成为此一奖项年纪最轻的得主。