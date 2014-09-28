乔治·克鲁尼周六在威尼斯大婚

美国导演兼演员乔治·克鲁尼2014年9月7日与 Amal Alamuddin 一同出席活动的资料图片。 REUTERS/Giampiero Sposito

路透威尼斯9月27日 - 好莱坞男演员乔治·克鲁尼（George Clooney）周六在意大利威尼斯迎娶人权律师阿迈勒·阿拉姆丁(Amal Alamuddin)。

随着众多前来参加婚宴的贵宾下榻威尼斯各大豪华酒店，威尼斯好似亚得里亚海上的好莱坞。这场大腕云集的婚礼被称为是年度派对，虽然细节基本上不为外人所知。

克鲁尼的经纪人Stan Rosenfield周六打破了他长期关于克鲁尼个人生活的静默，发布声明证实克鲁尼结婚的消息。

他在邮件中对路透表示：“可以证实，他们周六晚上在威尼斯结婚。”

外界原本预计这对新人周一会在威尼斯市政厅登记正式结婚，目前不清楚是否还有此项安排。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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