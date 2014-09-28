乔治·克鲁尼周六在威尼斯大婚

中国贸易：中国考虑对食糖进口加征特别关税--消息人士
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
(本文由路透中文网编译提供)
路透威尼斯9月27日 - 好莱坞男演员乔治·克鲁尼（George Clooney）周六在意大利威尼斯迎娶人权律师阿迈勒·阿拉姆丁(Amal Alamuddin)。
随着众多前来参加婚宴的贵宾下榻威尼斯各大豪华酒店，威尼斯好似亚得里亚海上的好莱坞。这场大腕云集的婚礼被称为是年度派对，虽然细节基本上不为外人所知。
克鲁尼的经纪人Stan Rosenfield周六打破了他长期关于克鲁尼个人生活的静默，发布声明证实克鲁尼结婚的消息。
他在邮件中对路透表示：“可以证实，他们周六晚上在威尼斯结婚。”
外界原本预计这对新人周一会在威尼斯市政厅登记正式结婚，目前不清楚是否还有此项安排。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
路透北京4月26日 - 据两名知情人士透露，作为反倾销调查的一部分，中国正在考虑对糖进口加征特别关税，这对于面对巴西等生产国的廉价进口品而寻求帮助的国内生产商来说是一场胜利。
路透北京4月26日 - 中国证监会近日对前发审委员冯小树违法买卖股票罚没4.99亿元人民币并采取终身证券市场禁入措施，新华社周三为此发布时评称，严防金融腐败必须管住“关键权力”，并加大问责力度。
路透上海4月26日 - 中国湖北省财政厅周三公告称，当日采用定向承销发行方式发行了总额200亿元人民 币的一般和专项地方债，一般债包括三、五、七、10年期品种，中标利率3.65%、3.81%、3.98%、3.97%，较区 间下限(同期限国债收益率五日均值)均上浮15%。 专项债含五、七、10年期品种，中标利率与同期限一般债一致，亦较区间下限上浮15%。 以下为本次定向地方债具体发行情况： 债券类别 规模(亿元) 期限(年) 利率(%) 基准利率(% 上浮基点(bp) 上浮幅度(% ) ) 一般债券 24.5712 3 3.65 3.17 48 15 24.5712 5