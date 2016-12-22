人民日报评论提出应将中国企业对外投资与不正常资本外逃区分开

路透北京12月22日 - 针对近期热议的福耀集团董事长曹德旺关于中国综合税负高、赴美投资的言论，人民日报周四发表评论称，应将中国企业对外投资与不正常资本外逃现象区分开，动辄贴上“跑路”标签，不利于企业走出去，而且在人民币承受贬值压力背景下，还容易引发非理性市场恐慌情绪。

该评论称，把曹德旺在美国投资，理解为一个企业家在对国内国际市场进行比较权衡后，在世界范围进行的产业布局，或许更合理，“全球市场已经形成一个整体，中国经济和世界经济深度融合、互通有无，才能彼此共赢。”

文章认为，曹德旺的访谈带有较强的个人感受，但确实从企业家的角度，触及了当前中国经济的一些深层矛盾和问题。

近期，全国政协委员、福耀集团董事长曹德旺到美国投资10亿美元，并称中国制造业的综合税负比美国高35%，引起社会的极大关注。

人民日报评论指出，劳工成本升高，税收负担过重，落后产能过剩，金融和房地产挤压实体经济，这些问题都是制约中国经济转型升级的瓶颈，也是改革的刀刃所向，需要政府和社会深刻思考，务实解决。

“中国是靠实体经济起家的，也要靠实体经济走向未来，无论经济发展到什么时候，实体经济都是中国经济发展、在国际经济竞争中赢得主动的根基。”

上周闭幕的中央经济工作会议把振兴实体经济作为供给侧结构性改革的主要任务，并且就降成本、补短板提出了非常具体的改革方案，明确要求降低各类交易成本特别是制度性交易成本，减少审批环节，降低各类中介评估费用，降低企业用能成本，降低物流成本等。

该评论文章认为，在降低企业成本的问题上，中央不仅意识到了严重性，态度也很务实，在这个过程中，与其唱空唱衰，不如给予改革更多时间窗口。

中国国家税务总局日前刊文称，中国宏观税负水平总体上还是比较低的，“死亡税率”之说严重误导了社会公众。（完）