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路透中文国际短讯 | 2012年 4月 11日 星期三 10:39 BJT

《人民日报》：触犯党纪国法者决不姑息

《人民日报》周三发布评论员文章称，中国是社会主义法治国家，法律的尊严和权威不容践踏。不论涉及到谁、职位多高,只要触犯党纪国法,都要严肃处理、决不姑息。新华社周二晚间消息，薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪，已经移送司法机关。路透

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