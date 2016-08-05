在韩国部署“萨德”必然影响中国的战略威慑能力--人民日报

路透北京8月5日 - 中国官媒人民日报周五继续刊发署名钟声的文章称，“萨德”在韩国部署后，其雷达监控范围可深入东北亚腹地，平时可摄取该地区国家诸多情报、积累目标特征数据，战时则充当早期识别与跟踪工具、提升导弹拦截概率。这必然影响中国的战略威慑能力，使中国感受到安全威胁。

文章称，“萨德”雷达系统探测范围达到1,000至2,000千米，最低射高达40千米，考虑到朝鲜半岛的地理环境，用“萨德”反导系统“应对朝鲜核威胁”的说辞荒谬之至。

“中韩邻里关系不顺，需要静下心来搞清是非曲直，尤其要想明白问题的根子在哪里，一味放纵情绪，甚至以为有了个靠山就可以任性胡来，实在过于轻佻。”文章称。

为增加部署“萨德”同中国无关言论的说服力，韩国政府不厌其详地拿技术细节说事。然而“萨德”系统使用AN/TPY—2型X波段雷达，号称当今世界上最大、功能最强的陆基移动雷达。尽管美军方宣称其探测距离为500千米，但由于雷达探测距离与目标的雷达截面积密切相关，故该型雷达对于弹体尚未分离的上升段中远程和洲际导弹的探测距离应在2,000千米以上。

文章称，至于是否真的相信“萨德”在韩国部署后中国会无动于衷，上述言论制造者心里比谁都清楚。韩国同中国作邻居又不是这两年才开始，总不至于对中国扞卫和平稳定的意志一无所知吧？

文章强调，将部署“萨德”同中国在朝鲜半岛问题上的作为挂钩，更是不着边际，“在事关国家核心利益的安全问题上满嘴跑火车，更容易留下笑柄，让人低看一眼。”

韩国企划财政部长官此前称，希望中国不会因韩国部署“萨德”系统而对韩国实施经济制裁。

针对美韩在韩国部署“萨德”反导系统一事，中国官媒近期连续刊发措词严厉的评论文章。人民日报周四刊发署名钟声的评论文章称，美韩须领会中俄严正警告的深意，如果美韩悟不出中俄严正警告的深意、一意孤行推进部署“萨德”反导系统，那么美韩就要承担其狂妄之举所引发的后果，并对破坏国际局势稳定负责。（完）