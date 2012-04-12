官媒称中国立案调查薄熙来体现实事求是的政治勇气

路透北京4月12日电---人民日报周四发布评论员文章称,中国决定对薄熙来严重违纪问题立案调查和公安机关对尼尔·伍德死亡案件依法复查,体现了实事求是的政治勇气.

文章称,中共中央决定对薄熙来严重违纪问题立案调查的消息和公安机关对尼尔·伍德死亡案件依法复查的结果公布後,引起强烈反响.普遍认为该决定依据事实尊重法治,顺应党心符合民意.

"改革发展稳定的大好局面来之不易,需要我们倍加珍惜爱护、不断巩固发展."文章称.

评论员认为,当前在全面建设小康社会的关键时期和深化改革开放、加快转变经济发展方式的攻坚时期,尤其需要集中精力,心无旁骛,把握稳中求进的工作总基调,正确处理改革发展稳定的关系.

人民日报周三亦发布评论员文章称,中国是社会主义法治国家,法律的尊严和权威不容践踏.不论涉及到谁、职位多高,只要触犯党纪国法,都要严肃处理、决不姑息.

新华社周二晚间报导,鉴於前重庆市委书记薄熙来涉嫌严重违纪,中共中央决定停止其担任的中央政治局委员、中央委员职务,由中共中央纪律检查委员会对其立案调查.薄熙来的妻子薄谷开来因涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.

中国总理温家宝3月中在"两会"闭幕记者会上,公开表示"现任重庆市委和市政府必须反思".一天之後,也即是3月15日,中共宣布薄熙来不再担任重庆市委书记、常委、委员职务.

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新华社此前报导称,今年2月6日,重庆市副市长王立军私自进入美国驻成都总领事馆滞留的事件发生後,对王立军反映的2011年11月15日英国公民尼尔·伍德在重庆被发现死亡一案,公安机关高度重视.

尼尔·伍德本名Neil Heywood,是一名英国商人.英国政府曾要求中国调查其死因.

新华社报导称,据调查,薄谷开来及其子同尼尔·伍德过去关系良好,後因经济利益问题产生矛盾并不断激化.经复查,现有证据证明尼尔·伍德死於他杀,薄谷开来和张晓军(薄家勤务人员)有重大作案嫌疑.薄谷开来、张晓军涉嫌故意杀人犯罪,已经移送司法机关.

新华社的报导并未提到薄熙来与薄谷开来之子薄瓜瓜的下落,以及中国政府将对他采取何种处置措施.(完)

--发稿 北京中文新闻部;审校 毕晓雯

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