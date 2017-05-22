“猫冬”过关行不通 金融机构必须正本清源回归主业--人民日报

路透北京5月22日 - 人民日报周一刊登题为“‘猫冬’过关行不通”的文章称，面对持续的监管重拳，一些金融机构仍存在侥幸心理，认为躲过这一关后，还能“重操旧业”。然而市场规范化的大趋势不会变，如果抱有幻想，就会贻误良机，错过转型的最佳时间窗口。

该篇刊登在金海观潮栏目的文章称，风险管理是金融业的永恒主题，耍小聪明难成大器，要想走得远、做得大，金融机构就得坚守稳健审慎底线，正本清源、回归主业，在公司治理、经营理念、业务模式等方面来一场深度变革。

今年以来，在防范金融风险、维护金融安全的背景下，银行业监管进入近年来最严的一段时期。从3月底开始，银监会密集下发监管文件，条条直指当前银行业运行中的乱象，触及可能导致市场风险的核心要害。

然而这些业务已经搞了多年，风险慢慢累积，如今整治起来恐怕难在短期内完成，不少机构仍然有路径依赖，业务掉头也并非易事。给银行足够的时间和空间调整，就是要避免在化解旧风险过程中再产生新风险。

“但这并不意味着就此高枕无忧。”文章称，“短期内，政策会考虑银行业的风险实际和承受力，稳妥推进，而从长期来看，金融机构增强自身风险防范能力、服务实体经济的大方向依然不改。”

文章称，面对最严监管，大多数机构开始清理残局，收缩前段时间过度膨胀的风险业务，比如赎回委托投资业务、减少同业投融资业务、规范信托业务等。但市场中也有一些不同声音，有人对此次监管是不是来真格的持怀疑态度，猜测这个阶段还要持续多久。

应当说，在一连串的监管重拳下，有些机构觉得“疼”，并不奇怪。目前银行业的“急难重症”由来已久，不少业务经历数年发展已初具规模，体量不小，甚至成为一些银行主要的盈利来源。

如果这些业务领域受到影响，对相关机构冲击不小，因而一些人存在侥幸心理，寄希望于“排查风暴”过境，监管松口，觉得现在只要“猫一冬”，躲过去了，未来还是能“重操旧业”。

另外，过去的监管环境也容易让一些机构有此错觉，虽然防控风险的弦一直紧绷，但仍能在跨市场、跨领域之间找到监管的空白点，开展所谓低成本业务创新。有机构还在观望，期待像以前一样避开监管。

然而“形势比人强”，相关政府部门已形成维护金融安全的共识，金融行业各市场都将加强监管，那些曾经遗漏的监管空白点，在统筹监管的思路下，被一个个堵上，空子再难钻。现在各部门出台的政策都是切中行业薄弱点。

再者，这些政策的出台并非一时兴起、空穴来风，而是监管部门已经把过脉，对当前金融运行的症结早有掌握，对症施药。猛药已下，需要看到病情有所缓解才会调方子。但不管怎样“调”，市场规范化、金融机构守法合规的大趋势不会变。如果还抱有幻想，可能就会贻误良机，错过转型的最佳时间窗口。

“对于很多金融机构来说，眼下也是反思自身发展理念的好时机。防范金融风险、维护金融安全，不仅是监管部门的事，更是金融机构的责任。一些机构喜欢打监管“擦边球”，甚至把这当成自己“有本事”的体现，类似想法显然是剑走偏锋。”文章称。

最近，上海银监局对四家银行开出八张行政处罚单，涉及其中的银行合计罚没超1,000万元人民币，引发市场关注。随后，山东银监局也连开七张行政处罚单。监管出重拳的态势俨然明晰，由此可见一斑。

就在市场略有紧张之时，银监会相关负责人表示，银行应审慎经营，但不应该紧张。政策会分步骤推进，给市场安排合理的过渡期。监管政策出台的目的是要“开正门，不走旁门”，只要是合法合规的业务，都会受到鼓励和支持；对不合规经营以及不利于实体经济发展、防范风险和市场稳定的，监管绝不手软。（完）